Новости по теме наследие

Опубликован государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии, подписанный Раулем Хаджимба 29 октября.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря.
Абхазскому государственному музею были переданы льняные домотканые полотенца XIX века.
Фотовыставка с видами старого Сухума открылась в Центральном выставочном зале столицы 21 декабря.
Директор Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Ивана Папаскир Борис Чолария отдал на реставрацию княжеский шкаф XIX века.
В фонд Абхазского государственного музея поступило кожаное мужское седло с серебряными украшениями.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Общественные активисты и Центр гуманитарных программ решили запустить общественную кампанию по сохранению архитектурных памятников столицы.
Президент Рауль Хаджимба прокомментировал состояние храма Симона Кананита в Новом Афоне на рабочем совещании в четверг 28 мая.
Рауль Хаджимба провел рабочее совещание по вопросам сохранения объектов историко-культурного наследия Абхазии.
Депутаты Парламента обсудили Постановление об объектах историко-культурного наследия во вторник.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.