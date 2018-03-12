Новости по теме назначения

Очередное заседание Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, на котором избирали судей, состоялось в среду 10 февраля.
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил удостоверения советнику Главы КЧР по гуманитарному сотрудничеству с Республикой Южная Осетия Эдуарду Хугаеву и советнику Главы КЧР по гуманитарному сотрудничеству с Республикой Абхазия Мухадину Шенкао.
Премьер-министр Абхазии подписал распоряжение о назначении Леонида Еник генеральным директором Абхазской государственной телерадиокомпании 27 января 2016 года.
Кабинет Министров Республики Абхазия единогласно проголосовал за назначение Амирана Какалия председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
Беслан Халваш назначен руководителем Службы государственного надзора республики за деятельностью в области связи.
Часть территорий госкомпании "Абхазберегозащита" сдавались в аренду на длительные сроки за мизерные цены, отметил Игорь Казанба.
Президент Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового главу ведомства, генерал-майора милиции Леонида Дзапшба в пятницу 9 октября.
На заседании Народного Собрания в пятницу 9 октября депутаты избрали судей.
Возвращение Дзапшба на пост главы МВД вызвано необходимостью проведения реформ в структуре ведомства в свете ухудшения криминогенной ситуации в стране, отметил Гвинджия.
Указом президента Рауля Хаджимба генерал-майор милиции Леонид Дзапшба назначен министром внутренних дел Абхазии.
Беслан Хагба покинул пост министра внутренних дел Абхазии.
Кабинет Министров Республики Абхазия единогласно принял решение о назначении Руслана Аджба председателем Пенсионного фонда Республики Абхазия на заседании во вторник 22 сентября.
Кабмин утвердил Зураба Хварцкия исполнительным директором Дорожного фонда Абхазии.
Бадри Агрба назначен председателем Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.