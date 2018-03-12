Новости по теме назначения

Глава КЧР Рашид Темрезов вручил удостоверения советнику Главы КЧР по гуманитарному сотрудничеству с Республикой Южная Осетия Эдуарду Хугаеву и советнику Главы КЧР по гуманитарному сотрудничеству с Республикой Абхазия Мухадину Шенкао.