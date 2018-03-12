Новости по теме номинации

Конкуренцию в этой категории Ди Каприо составили триумфатор 2015 года Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании), Мэтт Дэймон ("Марсианин"), Брайан Крэнстон ("Трамбо") и Майкл Фассбендер ("Стив Джобс").
Награду за лучший оригинальный сценарий к фильму "В центре внимания" получили Джош Сингер и Том МакКарти. Фильм "Игра на понижение" награжден за адаптацию бестселлера Майкла Льюиса.
Голливуд внушает миру свои гуманитарные ценности и представление о справедливости, американские фильмы несут идею, что "самое важное - человек, а вовсе не государство", заявил Sputnik кинокритик Даниил Дондурей.
Об интриге быть "Оскару" в руках у Ди Каприо или не быть рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба.
В Лос-Анджелесе 10 января состоится 73 церемония вручения премии "Золотой глобус", присуждаемой Ассоциацией иностранной прессы Голливуда.
"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно в декабре главным редактором издания, начиная с 1927 года. Помимо Меркель, за звание человека года боролись Владимир Путин, Хасан Роухани, Дональд Трамп.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.