Новости по теме объединение

О всеобщем объединении, слившемся в марше "Бессмертного полка", о сопричастности к величайшей Победе в истории человечества через своих погибших и выживших предков - ветеранов ВОВ рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.