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Новости по теме объединение

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  • Шествие Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади
    18:23 10.05.2016
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    Мы из общего прошлого

    О всеобщем объединении, слившемся в марше "Бессмертного полка", о сопричастности к величайшей Победе в истории человечества через своих погибших и выживших предков - ветеранов ВОВ рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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