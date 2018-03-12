Новости по теме обязательства

Киев продолжает настаивать на том, что облигации, приобретенные РФ, не являются официальным долгом, хотя Международный валютный фонд признал его таковым, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Позиция России по взысканию долга с Украины будет поддержана судом, считает глава МЭР Алексей Улюкаев. При этом в результате утвержденной в начале декабря реформы фонда дефолт по этому долгу не приведет к остановке программы помощи со стороны МВФ.
Накануне премьер Украины Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату долга в $3 млрд перед Россией и приостановке выплаты по долговым обязательствам некоторых госкомпаний перед российскими банками.
"Укртрансгаз" сообщает, что в газохранилищах Украины хранится 16,831 миллиарда кубометров голубого топлива, что на два процента больше показателей прошлого года. Закачки природного газа в ПХГ продолжаются на семи газохранилищах в режиме более 70 миллионов кубометров ежесуточно.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.