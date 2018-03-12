Новости по теме обвинения

Судебное заседание по делу о покушении на жизнь бывшего президента Абхазии Александра Анкваба, в ходе которого прокурор просила назначить сроки заключения подсудимым, состоялось во вторник 22 марта.
Генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга обвинил Россию в миграционном кризисе, охватившем страны Евросоюза.
Согласно материалам полиции, девушки обменивались сообщениями на странице в Facebook о том, как они устроят аналогичное нападение, как это произошло в ноябре 2015 года в концертном зале "Батаклан".
Адвокат Илья Новиков напомнил о детализации телефонных звонков Савченко, которая, на его взгляд, доказывает, что подсудимая в момент обстрела находилась не в тех местах, о которых речь идет в обвинительном заключении.
Обвинение не просило для Савченко максимально строгого наказания, что составляет для женщин в России 25 лет, но она также была приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей.
В прениях стороны обвинения и защиты проанализируют представленные в ходе процесса доказательства и попросят суд вынести определенный приговор по делу.
Теракт мог быть провокацией турецкой Партии справедливости и развития. "Им нужен предлог для обстрелов сирийских курдов и оправдания наземной операции", считает председатель Международного союза курдских общественных объединений.
Если информация о нахождении Ардзинба на территории Украины подтвердится, правоохранители сделают все возможное, чтобы задержать его, заявил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.
В условиях, когда турецкое руководство не признанает ответственность за сбитый за самолет и гибель наших военнослужащих, о возобновлении прямого диалога речи быть не может, считает постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
Cледствие вменяет Савченко соучастие в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом 2014 года, а также незаконное пересечение границы РФ и Украины под видом беженки.
После установления причин преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, МУС должен предъявить обвинение Саакашвили в уголовных преступлениях.
Ранее представитель Минфина США заявил, что Владимир Путин якобы связан с коррупционными схемами. Заявление США - это одновременно жест прямой агрессии и полного поражения, считает депутат Госдумы Ирина Яровая.
Интервью представителя американского Минфина, в котором тот обвиняет Владимира Путина в коррупции, не связано с какими-то конкретными случаями и фактами, заявил информированный источник в Вашингтоне.
Великобритания перестала выдавать визы Андрею Луговому после того, как английская разведка МИ-6 попыталась склонить его к сотрудничеству в 2006 году, заявил депутат.
Председатель открытого разбирательства по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко сэр Роберт Оуэн отметил, что не считает, что Луговой и Ковтун точно знали, какой именно химикат используется.
Выступившая с ответным словом губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли выразила надежду, что после окончания президентского срока Обамы у США "будет возможность взять новый курс".
Следователи считают заказчиком Руслана Мухудинова, который по поддельному паспорту выехал из России в ОАЭ. Причастность экс-офицера батальона "Север" подтверждается показаниями свидетелей.
Бездоказательность обвинений одесского губернатора Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба очевидна, заявил Ираклий Хинтба.
Обвинения Саакашвили в адрес помощника президента России Владислава Суркова и главного советника профильного управления президентской администрации Инала Ардзинба "бездоказательны, они опираются исключительно на какие-то выдумки, фантазии", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
После предъявления окончательного обвинения следствие объявит об окончании расследования. Затем участники процесса приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение передадут для утверждения в прокуратуру, сообщил адвокат подозреваемого Шамсутдин Цакаев.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.