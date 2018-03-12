Новости по теме очерки

Ветеран Великой Отечественной войны Тарас Джгаркава участвовал в боях за освобождение Малой Земли, Крыма, Ураины и Польши.
Ветеран Великой Отечественной войны Нина Чарквиани-Челидзе была разведчицей.
Ветеран Великой Отечественной войны Раманоз Чаладзе участвовал в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Украины, Чехословакии.
Ветеран Великой Отечественной войны Александра Иванова родилась в Омске в 1926 году.
Аркадий Раганян освобождал Таманский полуостров и воевал в Крыму. Ветеран войны был пулеметчиком и командовал расчетом.
Рота Расима Отырба всегда шла впереди, так как неукоснительно выполняла приказы командования.
В 19 лет Андроник Топчян без должного обучения стал наводчиком.
Великая Отечественная война не обошла стороной семью Анны Барциц-Хагуш. С первых дней войны на фронт ушел ее брат Алесей Барциц, следом за ним ушла она.
Во время Великой Отечественной войны Владимиру Костину было всего 14 лет.
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Прокопчук служил в дивизии "сибиряков", которая отличалась своим бесстрашием.
Ветеран Борис Кутарба был призван в армию в 1943 году, демобилизован в 1950 году, награжден медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".
Ветеран Великой Отечественной войны Илья Ачба воевал на 3-ем Украинском фронте, участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии и Венгрии. За проявленное в боях мужество был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и медалью "За Отвагу".
Ветеран Великой Отечественной войны Артаваз Никогосян был призван в армию в 18 лет.
Добровольно ушедшему на фронт ветерану Великой Отечественной войны Алексею Шония 91 год. =
Серапион Нармания в Великой Отечественной войне принимал участие в обороне Туапсе.
Ветеран Великой Отечественной войны Петр Гребенюк начал свой боевой путь под Ленинградом и продолжил в составе артиллерии Балтийского флота и на Дальнем Востоке на войне с Японией.
Альберту Сарьяну было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война.
Баннеры с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны начали монтировать в Гагрском районе.
С началом Великой Отечественной войны 14-летнему Ивану Пилия пришлось бросить учебу в школе и устроиться на работу в колхозе.
С началом Великой Отечественной войны 14-летнему Ивану Пилия пришлось бросить учебу в школе и устроиться на работу в колхозe.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.