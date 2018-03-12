Новости по теме ограничения

Итоговый проект соглашения по климату предполагает повышение глобальной температуры не более чем на 2 градуса, некоторые страны предложили поставить планку в 1,5 градуса, заявил глава МИД Франции. Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (195 стран и Евросоюз) заключили в субботу вечером в Париже новое соглашение ООН.