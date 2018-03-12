Новости по теме ограничения

Пост – это период отказа не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, сказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион.
Эти санкции бьют именно по производителям в этих странах, прежде всего, сельхозпродукции, и других направлениях, считает замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
Накануне СБ всемирной организации выступил с заявлением, осуждающим запуск ракеты в КНДР, однако принятие резолюции с ужесточением санкций будет возможно только в случае согласия всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая РФ и Китай.
Введенные ограничительные меры в отношении Турции не распространяются на развитие контактов и экономическое сотрудничество с нашими соотечественниками в Турции и других странах, сказал Рауль Хаджимба.
Виктору Буту, осужденному по делу о сговоре с целью продажи оружия террористической организации, по словам его адвоката, предоставили возможность связываться со своей семьей и делать покупки в тюремном магазине.
Кабинет Министров Абхазии в понедельник 11 января издал распоряжение, которым утвердил список ограничений экономической и общественно-политической активности Турции в Абхазии.
На север Центрального федерального округа с запада России переместится глубокий циклон, который принесет с собой сильный снег и ветер. На дорогах округа гололедица, снежные заносы.
Итоговый проект соглашения по климату предполагает повышение глобальной температуры не более чем на 2 градуса, некоторые страны предложили поставить планку в 1,5 градуса, заявил глава МИД Франции. Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (195 стран и Евросоюз) заключили в субботу вечером в Париже новое соглашение ООН.
Ограничительные меры в отношении Турции будут представлены общественности сразу после подписания правительством проекта. Введение визового режима с Турцией не влияет на порядок въезда турецких граждан в Российскую Федерацию, им необходимо будет получить визу, отметил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Ограничительные экономические меры в отношении Турции могут затронуть проект "Турецкий поток", строительство АЭС, авиаперевозки и поставки продуктов питания.
После наложения санкции украинской властью на 25 российских авиакомпаний, российская сторона приняла ответные меры, запретив полеты украинским авиакомпаниям в Россию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.