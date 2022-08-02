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Росавиация направила 54 миллиарда рублей авиакомпаниям и аэропортам России

Росавиация направила 54 миллиарда рублей авиакомпаниям и аэропортам России

Ведомство продлило режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 5 августа. 02.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-02T09:00+0300

2022-08-02T09:00+0300

2022-08-02T09:00+0300

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СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Росавиация направила 54 миллиардов рублей субсидий российским авиакомпаниям и аэропортам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.В ведомстве уточнили, что из 100 миллиардов рублей, которые были выделены правительством по программе субсидирования авиакомпаниям за выполненный пассажирооборот на внутренних линиях в апреле-октябре 2022 года было выплачено 35,8 миллиарда рублей - это выплаты 32 авиакомпаниям за период с апреля по июнь.Еще 16,9 миллиарда рублей направили 20 авиакомпаниям в качестве компенсации из-за отмены международных и внутренних рейсов. Всего на это было выделено 19,5 миллиарда рублей, объявлен отбор на остаток суммы - 2,6 миллиарда.Кроме того, выплаты направили 11 аэропортам юга и центральной части России, которые уже более пяти месяцев закрыты из-за близости к зоне боевых действий на Украине. Им в мае выплатили 1,3 миллиарда рублей за март и апрель. Также в течение августа планируется выплата 2,9 миллиарда рублей четырем грузовым авиакомпаниям.Росавиация отмечает, что эти меры позволили сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий. А закрытым российским аэропортам они позволили обеспечить содержание инфраструктуры и сохранение персонала.Из-за военной спецоперации на Украине Росавиация 24 февраля ввела ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России. Режим затронул воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

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