Новости по теме оползни

Во вторник 2 декабря в одиннадцати километрах от абхазо-российской границы на республиканской трассе обрушилась подпорная стена. Движению автотранспорта это не помешало, сообщил Sputnik Абхазия Леонид Лолуа.
В результате схода оползня в четверг, 125 жилых домов оказались погребены под тысячами тонн земли. В ходе спасательных работ найти выживших пока не удалось.
Потоки воды, которые обрушились на центральную трассу в районе села Верхняя Эшера в субботу 11 июля, подмыли участок дороги длиною в 150 метров.
Жители маленького населенного пункта Пятая шахта в Ткуарчалском районе многие месяцы пытаются добиться от властей ремонта дороги, которую разрушил оползень.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.