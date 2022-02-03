https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/oboznacheny-etapy-vosstanovleniya-dorogi-posle-skhoda-opolznya-na-sukhumskoy-gore-1037417726.html

Обозначены этапы восстановления дороги после схода оползня на Сухумской горе

Обозначены этапы восстановления дороги после схода оползня на Сухумской горе

Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, 31 января, в результате обрушилось порядка 30 метров дороги. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T19:46+0300

2022-02-03T19:46+0300

2022-02-03T21:35+0300

в абхазии

оползни

сухум

дорога

ремонт

транспорт

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения восстановительных работ на участке дороги на Сухумской горе, которая пострадала от схода оползня, необходимо провести геологические изыскания и составить проектно-сметную документацию. Об этом Sputnik рассказал директор столичного "Горстройпроекта" Астамур Пипия.Пипия подчеркнул, что рельеф местности сложный, поэтому говорить о сроках восстановления поврежденного участка сложно.Глава Сухума Беслан Эшба поручил ликвидировать последствия оползня. Как рассказал Sputnik заместитель главы столицы Автандил Сурманидзе, дорога пострадала несильно. Сейчас по ней могут передвигаться машины.31 января из-за оползня обрушилось приблизительно 30 метров дороги, ведущей на Сухумскую гору.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/opolzen-soshel-na-uchastke-dorogi-veduschey-na-sukhumskuyu-goru-1037371853.html

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оползни, сухум, дорога, ремонт, транспорт