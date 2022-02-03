https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/oboznacheny-etapy-vosstanovleniya-dorogi-posle-skhoda-opolznya-na-sukhumskoy-gore-1037417726.html
Обозначены этапы восстановления дороги после схода оползня на Сухумской горе
Обозначены этапы восстановления дороги после схода оползня на Сухумской горе
Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, 31 января, в результате обрушилось порядка 30 метров дороги. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T19:46+0300
2022-02-03T19:46+0300
2022-02-03T21:35+0300
в абхазии
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сухум
дорога
ремонт
транспорт
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения восстановительных работ на участке дороги на Сухумской горе, которая пострадала от схода оползня, необходимо провести геологические изыскания и составить проектно-сметную документацию. Об этом Sputnik рассказал директор столичного "Горстройпроекта" Астамур Пипия.Пипия подчеркнул, что рельеф местности сложный, поэтому говорить о сроках восстановления поврежденного участка сложно.Глава Сухума Беслан Эшба поручил ликвидировать последствия оползня. Как рассказал Sputnik заместитель главы столицы Автандил Сурманидзе, дорога пострадала несильно. Сейчас по ней могут передвигаться машины.31 января из-за оползня обрушилось приблизительно 30 метров дороги, ведущей на Сухумскую гору.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/opolzen-soshel-na-uchastke-dorogi-veduschey-na-sukhumskuyu-goru-1037371853.html
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оползни, сухум, дорога, ремонт, транспорт
Обозначены этапы восстановления дороги после схода оползня на Сухумской горе
19:46 03.02.2022 (обновлено: 21:35 03.02.2022) Подписаться на
Оползень сошел на участке дороги, ведущей на Сухумскую гору, 31 января, в результате обрушилось порядка 30 метров дороги.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения восстановительных работ на участке дороги на Сухумской горе, которая пострадала от схода оползня, необходимо провести геологические изыскания и составить проектно-сметную документацию. Об этом Sputnik рассказал директор столичного "Горстройпроекта" Астамур Пипия.
Пипия подчеркнул, что рельеф местности сложный, поэтому говорить о сроках восстановления поврежденного участка сложно.
"Сейчас составляются необходимые документы. Нужно провести геологические изыскания. Потом начнут работать инженеры. Они сделают топографическую съемку. После чего работу проведут конструкторы. После них специалисты приступят к составлению проектно-сметной документации", – сообщил Пипия.
Глава Сухума Беслан Эшба поручил ликвидировать последствия оползня. Как рассказал Sputnik заместитель главы столицы Автандил Сурманидзе, дорога пострадала несильно. Сейчас по ней могут передвигаться машины.
31 января из-за оползня обрушилось приблизительно 30 метров дороги, ведущей на Сухумскую гору.