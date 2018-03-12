Новости по теме оппозиции

Оппозиционная партия "Армянский национальный конгресс" (АНК), на фоне обострения ситуации в зоне карабахского конфликта, заявила о полной консолидации с властями страны.
Будем вместе с США бомбить всех, кто не присоединится к прекращению огня, это есть и в нашем совместном заявлении, сказал замглавы МИД России Михаил Богданов, комментируя заявления бригадных командиров ССА о неучастии в перемирии.
Представитель МИД РФ провел в среду встречу с делегацией внутренней национальной сирийской оппозиции, в состав которой входят представители широкого круга общественных и политических организаций.
Поскольку правительство Молдавии отказалось выполнить требования оппозиции, то будет проведен "гражданский форум", на котором будут определены дальнейшие действия противников действующего парламента.
Протестующие требуют отставки руководителя "Молдова 1" Мирчи Сурду. Митингующие настаивают на том, чтобы происходящее в стране транслировалось по всем телеканалам республики.
Оппозиция выступает против подписания президентом страны Николаем Тимофти указа о назначении кандидата в премьер-министры, предложенного парламентским большинством, и требует досрочных выборов в парламент.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри состоится 20 января в Цюрихе. В список, который может быть окончательно согласован на этой встрече, войдут две группы оппозиции - предложенные Эр-Риядом, а также Москвой и Каиром.
Подобное решение Верховного суда Венесуэлы связано с тем, что трое депутатов, которым в прошлом году было отказано вступить в должности в руководстве парламента, оказались, волей оппозиционных властей, в его составе.
Поводом для подобных высказываний стало решение Верховного суда о приостановке вступления в должность трех оппозиционных депутатов нового парламента от штата Амасонас.
О том, что подпитывает постоянно тлеющее напряжение и что мешает абхазскому обществу консолидироваться, рассказал Sputnik Абхазия политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Саудовская Аравия, США и другие западные страны хотят, чтобы правительство Сирии вело переговоры с террористами, а это не может принять ни одна страна, заявил президент Сирии Башар Асад.
Первые результаты подсчета голосов на выборах в парламент Венесуэлы свидетельствует о победе оппозиционных сил, которые пока получат 99 мест в парламенте.
В Москве никогда не говорили, что сохранение Башара Асада у власти имеет принципиальное значение для России, каким будет будущее Сирии и кто ее возглавит, должен решить сирийский народ, Мария Захарова.
Руководство Абхазии будет и в дальнейшем поддерживать диалог с различными политическими силами, сказал Рауль Хаджимба на встрече с Общественной палатой Абхазии во вторник.
Список содержит названия оппозиционных организаций, с которыми Москва готова вести переговоры, при необходимости его можно дополнить, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Аналогичный документ предоставил Эр-Рияд, Вашингтон пока этого не сделал.
Жестко ставить вопрос об отставке президента – это попытка загнать ситуацию в угол, отметила Лиана Кварчелия.
Руководству страны на встречу с общественностью необходимо было пригласить и представителей оппозиции, заявила секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Представителям оппозиции не стоит представлять иностранным чиновникам проекты для реализации в Абхазии, отметил Хаджимба.
Хаджимба призвал своих политических оппонентов к ответственности и отметил готовность власти взаимодействовать со всеми политическими и общественными силами страны.
О политической ситуации в Абхазии рассуждает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
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