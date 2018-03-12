Новости по теме ордена

Генерал-майор Минобороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал призыв советника МВД Украины Антона Геращенко начать сбор информации о российских военных для помощи боевикам "Исламского государства".
Рауль Хаджимба наградил орденами "Ахьдз-Апша" и присвоил почетные звания Абхазии ряду российских ученых.
Орден "Ахьдз-Апша" III степени вручен президентом Абхазии доктору философских наук Кахуну Гожеву.
Таким образом, министр иностранных дел России Сергей Лавров стал полным кавалером этого ордена.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.