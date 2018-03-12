Новости по теме организации

Газета Spiegel пишет, что разведка ФРГ шпионила за посольствами и другими органами ряда европейских стран, а также "другими целями" во Франции и США, которые не соответствовали профилю работы немецкой разведки.
В этом году Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК) отмечает 152-летие со дня своего основания. Полтора века назад было положено начало деятельности по оказанию помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и изменению к лучшему их жизни.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.