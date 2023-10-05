https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/takie-obstoyatelstva-lunkin-o-rabote-i-znachenii-tretego-sektora--1048442049.html

Такие обстоятельства: Лункин о работе и значении "Третьего сектора"

Такие обстоятельства: Лункин о работе и значении "Третьего сектора"

О гражданском секторе в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал замдиректора Института Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религий и общества... 05.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-05T10:53+0300

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Такие обстоятельства: Лункин о работе и значении "Третьего сектора" Такие обстоятельства: Лункин о работе и значении "Третьего сектора"

После государства и бизнеса третий сектор – это общественный сектор, уточнил Лункин. "В 70-е годы 20 века под третьим сектором понимали все общественные инициативы, связанные с бюрократией и коммерцией. Некоммерческие и неправительственные организации в принципе могут получать прибыль, но это не является основной задачей в их деятельности. Основная задача – это деятельность на общее благо. И если в 80-90 годы мы несерьезно относились к этим организациям, но постепенно оказалось, что эта сфера превращается в совершенно деятельное пространство, где процветают все таланты. По данным ООН, в мире уже один миллиард волонтеров. Это та сфера, которая позволяет активным гражданам участвовать в жизни общества и государства, своего народа", – рассказал Лукнин. В Абхазии в последнее время много разговоров вокруг НКО и НПО больше в негативном ключе. Откуда у этой темы появился негативный окрас, уточнил Лункин. "С общественными организациями связаны стереотипы, один из которых в том, что с НКО связана скрытая политическая деятельность. И когда этот сектор стал расширяться и приобретать большую силу в разных странах мира, стали проникать в разные регионы, государства международные организации. Оказалось, что у них есть политизированные требования и запросы, особенно, когда они предоставляют гранты, и люди подают заявки. То есть действительно, опасения по поводу политической деятельности скрытой или открытой в сфере НКО и НПО есть. Но это не повод вообще отказываться от взаимодействия с третьим сектором, это не повод его зарегулировать – подавить его активность, поскольку это невозможно ", – сказал эксперт. Он считает, что один из инструментов взаимодействия третьего сектора с государством состоит в канализации процесса в том, чтобы правильно направить энергию, которая бурлит в обществе. "В разных странах общий тренд, когда государство, обеспокоенное усилением этой части организаций, старается принимать меры. Одна из них – регулирование правил регистрации этих организаций. Кроме того, это принятие законов об иноагентах. С моей точки зрения, этот механизм не достаточно эффективен, не достаточно отработан, поскольку закон должен быть с четкими требованиями. Такого рода законы дают большую свободу для их правоприменения и для злоупотребления, в том числе в политическом смысле", – отметил Лункин. Подробности слушайте в аудиофайле.

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