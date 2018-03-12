Новости по теме отставка

В ходе проверки Генеральная прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц Министерства внутренних дел Абхазии и бывшего начальника СИЗО "Дранда" Руслана Джелия.
В ходе заседания Народного Собрания - Парламента Абхазии, состоявшегося в среду 9 марта, парламентарии одобрили заявление об увольнении заместителя генпрокурора Абхазии Омяни Логуа.
Способность действующего Кабинета Министров к имплементации необходимых изменений в экономической и политической сферах при этом ставится аналитиками банка под сомнение.
Депутаты Верховной Рады от БПП и "Батькивщины" утверждают, что при голосовании за отставку правительства произошел технологический сбой, и у них не сработали карточки.
Депутаты Петрозаводского городского совета на заседании в пятницу приняли решение об отставке главы областного центра Галины Ширшиной за неисполнение полномочий. Ширшина сообщила, что не согласна с претензиями депутатов и намерена обратиться в суд.
Более пяти часов длится VI внеочередной съезд оппозиционной партии "Амцахара" на стадионе "Динамо". По разным оценкам, на съезде собралось более трех тысяч человек. В это же время у драмтеатра проходил митинг в поддержку курса президента, на котором собралось около четырех тысяч человек.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.