Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/prezident-armenii-armen-sarkisyan-ushel-v-otstavku-1037377651.html
Президент Армении Армен Саркисян ушел в отставку
Президент Армении Армен Саркисян ушел в отставку
До проведения новых выборов обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Ален Симонян. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T11:20+0300
2022-02-01T12:20+0300
кризис
отставка
президент
армения
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/01/1037376704_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_123ba07391e493b99575a1180281aa0a.jpg
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Высший законодательный орган Армении официально прекратил полномочия президента страны Армена Саркисяна, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Национального собрания. В качестве основной причины этого решения Саркисян назвал отсутствие инструментов, позволяющих влиять на конкретные процессы внутри страны и за ее пределами. По законам Армении на изменение решения об отставке президента отводится семь дней. Если в течение недели заявление не отозвано, начинается составление протокола о прекращении полномочий. Документ подписывается и публикуется спикером парламента. Только тогда отставка считается принятой.Саркисян был избран президентом Армении 2 марта 2018 года. Он вступил в должность в апреле 2018 года. По армянским законам внеочередные президентские выборы проводятся не ранее чем через 25 дней, но не позднее, чем через 35 дней после официального объявления об освобождении должности. В этот период государство временно возглавляет спикер парламента, полномочия в законодательном органе которого, соответственно, временно перейходят вице-спикеру. Согласно конституции Армении, глава государства избирается Национальным собранием на семилетний срок. При этом одно и то же лицо не может быть избрано на два срока. Для выдвижения кандидата необходима поддержка минимум четверти парламентариев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/prezident-armenii-podal-v-otstavku-1037260563.html
армения
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/01/1037376704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0bc048ee9a32522f536388703a03a59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кризис, отставка, президент, армения, политика, в мире

Президент Армении Армен Саркисян ушел в отставку

11:20 01.02.2022 (обновлено: 12:20 01.02.2022)
© AFP 2021 / STRАрмен Саркисян
Армен Саркисян - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / STR
Подписаться на
До проведения новых выборов обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Ален Симонян.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Высший законодательный орган Армении официально прекратил полномочия президента страны Армена Саркисяна, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Национального собрания.
О том, что глава республики подал в отставку, было объявлено 23 января 2022 года.
В качестве основной причины этого решения Саркисян назвал отсутствие инструментов, позволяющих влиять на конкретные процессы внутри страны и за ее пределами. По законам Армении на изменение решения об отставке президента отводится семь дней. Если в течение недели заявление не отозвано, начинается составление протокола о прекращении полномочий. Документ подписывается и публикуется спикером парламента. Только тогда отставка считается принятой.
Саркисян был избран президентом Армении 2 марта 2018 года. Он вступил в должность в апреле 2018 года. По армянским законам внеочередные президентские выборы проводятся не ранее чем через 25 дней, но не позднее, чем через 35 дней после официального объявления об освобождении должности. В этот период государство временно возглавляет спикер парламента, полномочия в законодательном органе которого, соответственно, временно перейходят вице-спикеру.
Согласно конституции Армении, глава государства избирается Национальным собранием на семилетний срок. При этом одно и то же лицо не может быть избрано на два срока. Для выдвижения кандидата необходима поддержка минимум четверти парламентариев.
Интервью с президентом Армении Арменом Саркисяном - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2022
Президент Армении подал в отставку
23 января, 19:45
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский