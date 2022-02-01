https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/prezident-armenii-armen-sarkisyan-ushel-v-otstavku-1037377651.html

Президент Армении Армен Саркисян ушел в отставку

Президент Армении Армен Саркисян ушел в отставку

До проведения новых выборов обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Ален Симонян. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

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кризис

отставка

президент

армения

политика

в мире

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Высший законодательный орган Армении официально прекратил полномочия президента страны Армена Саркисяна, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт Национального собрания. В качестве основной причины этого решения Саркисян назвал отсутствие инструментов, позволяющих влиять на конкретные процессы внутри страны и за ее пределами. По законам Армении на изменение решения об отставке президента отводится семь дней. Если в течение недели заявление не отозвано, начинается составление протокола о прекращении полномочий. Документ подписывается и публикуется спикером парламента. Только тогда отставка считается принятой.Саркисян был избран президентом Армении 2 марта 2018 года. Он вступил в должность в апреле 2018 года. По армянским законам внеочередные президентские выборы проводятся не ранее чем через 25 дней, но не позднее, чем через 35 дней после официального объявления об освобождении должности. В этот период государство временно возглавляет спикер парламента, полномочия в законодательном органе которого, соответственно, временно перейходят вице-спикеру. Согласно конституции Армении, глава государства избирается Национальным собранием на семилетний срок. При этом одно и то же лицо не может быть избрано на два срока. Для выдвижения кандидата необходима поддержка минимум четверти парламентариев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/prezident-armenii-podal-v-otstavku-1037260563.html

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кризис, отставка, президент, армения, политика, в мире