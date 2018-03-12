Новости по теме парады

9 мая в Сухуме состоялись торжества, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
9 Мая по всей республике прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парад в честь 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади. Смотрите на видео самые яркие моменты торжественного мероприятия.
Торжественные мероприятия пройдут на всех бульварах, в парках и на пешеходных зонах, прогуливаясь по которым москвичи и гости столицы погрузятся в атмосферу 1940-1950-х годов.
Участникам шествия не следует опасаться сообщений о возможных террористических атаках, меры повышенной безопасности, принимаемые во время любых массовых мероприятий, будут вдвойне усилены во время памятного шествия.
Военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции состоялся на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Смотрите на архивных кадрах, как его участники прямо с парада уходили на фронт.
В марше приняли участие военнослужащие Минобороны России и кавалерийская группа президентского полка ФСО России в форме одежды 1941 года, воспитанники московского суворовского и московского военного музыкального училищ, а также кадетские отряды.
На параде в КНДР продемонстрировали ракет KN-08, радиус действия которых составляет до 10 тысяч километров.
Пекин готов принять грандиозный военный парад в честь 70-летия победы В торжественном параде примут участие около 12 тысяч военнослужащих, покажут 500 единиц техники. Мероприятие по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне посетят представители 49 стран и генсек ООН.
Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии приняли участие в параде Победы в Москве 9 мая.
Сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-ой Российской военной базы и российских пограничников прошли торжественным маршем на Набережной Диоскуров в Сухуме по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По сообщению официального сайта президента Абхазии, в субботу, 9 мая, Рауль Хаджимба прибудет в Кремль на официальную церемонию приветствия глав иностранных государств, прибывших в Москву на мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии примут участие в параде Победы в Москве.
Расчеты военнослужащих 7-ой Российской базы провели репетицию парада, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конкурсе строевой подготовки приняли участие 8 команд из всех районов республики.
Расчеты военнослужащих 7-ой Российской базы провели репетицию парада, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Небоеспособную военную технику, которая должна принять участие в параде Победы 9 мая, показали журналистам в Донецке в преддверии праздника. Смотрите на видео, какие боевые машины подготовили к празднику.
Всего в торжественном шествии примут участие около 50 военнослужащих ЮВО в составе двух парадных коробок.
Сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-ой Российской военной базы и российских пограничников провели первую репетицию парада, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сводные расчеты военнослужащих Министерства обороны Абхазии, 7-ой Российской военной базы и российских пограничников провели первую репетицию парада, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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