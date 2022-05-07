https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/v-sukhume-proshla-generalnaya-repetitsiya-parada-k-9-maya-1038996012.html
В Сухуме прошла генеральная репетиция парада к 9 Мая
В Сухуме прошла генеральная репетиция парада к 9 Мая
Военный парад абхазских и российских военнослужащих пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. 07.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-07T11:52+0300
2022-05-07T11:52+0300
2022-05-07T12:05+0300
в абхазии
сухум
абхазия
9 мая
парады
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/07/1038996074_19:0:876:482_1920x0_80_0_0_fd96a6acba24cdb246d55e4ccae2877e.jpg
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. На набережной Махаджиров в Сухуме прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщается на сайте Минобороны.Торжественным маршем прошли пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного управления СГБ, МЧС Абхазии, МВД республики, Государственной службы охраны, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища, всего 17 групп. Принимал парад министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа.Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/meteorologi-rasskazali-o-pogode-v-abkhazii-na-den-pobedy-9-maya-1038989677.html
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/07/1038996074_126:0:769:482_1920x0_80_0_0_210f49f1fa0b142f6471189f64d19a24.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, абхазия, 9 мая, парады, новости
В Сухуме прошла генеральная репетиция парада к 9 Мая
11:52 07.05.2022 (обновлено: 12:05 07.05.2022)
Военный парад абхазских и российских военнослужащих пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату в Сухуме.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
На набережной Махаджиров в Сухуме прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщается
на сайте Минобороны.
Торжественным маршем прошли пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного управления СГБ, МЧС Абхазии, МВД республики, Государственной службы охраны, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища, всего 17 групп. Принимал парад министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа.
Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату.