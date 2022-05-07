https://sputnik-abkhazia.ru/20220507/v-sukhume-proshla-generalnaya-repetitsiya-parada-k-9-maya-1038996012.html

В Сухуме прошла генеральная репетиция парада к 9 Мая

В Сухуме прошла генеральная репетиция парада к 9 Мая

Военный парад абхазских и российских военнослужащих пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. 07.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. На набережной Махаджиров в Сухуме прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщается на сайте Минобороны.Торжественным маршем прошли пешие колонны парадного расчета Минобороны Абхазии, 7-й объединенной военной базы Минобороны России и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, Пограничного управления СГБ, МЧС Абхазии, МВД республики, Государственной службы охраны, Государственной миграционной службы, Сухумского высшего общевойскового командного училища, всего 17 групп. Принимал парад министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа.Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая на набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/meteorologi-rasskazali-o-pogode-v-abkhazii-na-den-pobedy-9-maya-1038989677.html

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