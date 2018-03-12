Новости по теме парламентарии

О необходимости разработать новый план паспортизации, чтобы не сорвать выполнение крупных государственных задач по проведению выборов в органы местного самоуправления, рассуждает колумнист Sputnik, депутат Народного Собрания Абхазии Алмас Джапуа.
Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. При этом он не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, а также не иметь судимость.
В Венесуэле начнет свою работу первый оппозиционный парламент с того момента, как Уго Чавес пришел к власти в 1998 году.
Депутат Парламента Республики Абхазия Ахра Пачулия рассказал Sputnik о законопроекте о выборах в органы местного самоуправления.
Законы "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и "О правовом статусе иностранных граждан в Республике Абхазия" были приняты во втором окончательном чтении во вторник 29 декабря.
Свое мнение о принятом недавно Парламентом Абхазии законе о запрете абортов высказала секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Парламент продлил действие нормы, по которой с сотрудников силовых структур не взимается подоходный налог.
Для эффективного противодействия терроризму необходимо создать широкую международную коалицию, заявил сенатор Константин Косачев.
Депутаты Парламента Абхазии, представители Правительства республики и руководители общественных организаций рассмотрели в ходе расширенного заседания парламентского комитета проект закона “О налоге на добавленную стоимость”.
Депутаты единогласно проголосовали в окончательном чтении за законопроект о внесении изменений в закон "О плате за землю".
За принятие закона "О противодействии коррупции" проголосовало 27 депутатов.
За принятие закона "О количественном составе Народного Собрания" в первом чтении проголосовали 29 депутатов.
На досрочных парламентских выборах в Турции умеренно консервативная Партия справедливости и развития вернула себе статус правящей. Она получила 49,4% голосов, что дало ей возможность сформировать однопартийное правительство.
Партия "Новый Азербайджан" побеждает на выборах в парламент. Нарушений на выборах не зафиксировано.
На 550 мест в парламент страны претендуют 20 политических партий. Главной интригой парламентских выборов стал вопрос, сможет ли правящая Партия справедливости и развития получить число мест в парламенте, достаточное для формирования правительства.
Две адвокатские группы подали иски в 14 региональных судов и потребовали признать выборы в нижнюю палату по 295 избирательным округам недействительными, учитывая, что соотношение голосов, необходимых для победы, на некоторых избирательных участках из-за различной плотности населения составило 1 к 2,13.
По итогам голосования станет понятно, останется ли лидер правой партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху в кресле премьера на третий подряд и четвертый в карьере срок или уступит его Ицхаку Герцогу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.