Новости по теме партнерство

Россия может повлиять на власти Сирии, чтобы привлечь их за стол переговоров, и США надеются, что Москва использует свое влияние, чтобы запустить венский процесс, заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби.
О том, как противоречия между участниками интеграционных процессов на евразийском пространстве, вызванные в том числе внешним воздействием, пока не позволяют оперативно решать поставленные задачи надлежащим образом, рассказал Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Стратегию развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов обсудят на открывшемся в Сухуме международном форуме с участием абхазских и российских экспертов.
Члены саммита обсудят университетские рейтинги, экономика знаний, развитие сетевого университета БРИКС и бизнес-образование. Площадками станут четыре московских университета.
О роли Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве в истории Абхазии рассуждает Первый секретарь Коммунистической Партии Республики Абхазия Лев Шамба.
Эксперт Александр Студеникин прокомментировал возможное изменение бюджетного процесса России и его влияние на экономику Абхазии.
Некоторые страны Евросоюза не желают даже обсуждать возможность присоединения Украины, Грузии и Молдавии на саммите в Риге. Большинство участников ЕС не хочет обострения отношений с Россией, пишет британское издание The Guardian.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.