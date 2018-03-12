Новости по теме подозреваемые

Улики, которые привели к аресту Фейсала С., не были подтверждены в процессе продвижения следствия, в результате этот человек был освобожден следственным судьей.
Наджим Лаашрауи изначально подозревался в причастности в серии атак в Париже 13 ноября, в настоящее время он также проходит по делу о терактах в Брюсселе, произошедших в минувший вторник.
Бельгийская телерадиокомпания, ссылаясь на источники в полиции, назвала имена боевиков, совершивших самоподрыв в международном аэропорту Брюсселя.
Аресты были произведены в ходе двух рейдов, согласно заявлению полиции, один из подозреваемых финансово помогал многим юным жителям региона присоединиться к группировке.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
После теракта, который произошел во вторник в Стамбуле, власти Турции провели операцию против террористической группировки "Исламское государство".
Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялся в пятницу 4 декабря, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
В ходе заседания суд на три месяца продлил срок заключения под стражей подсудимых, который истекает 3 декабря 2015 года, передает корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Ахмет Дахмани подозревается в том, что занимался отбором целей для терактов в Париже. Кроме того, неподалеку от отеля в Анталье, где он был задержан, также были задержаны двое сирийцев.
Глава МИД РФ выразил соболезнования руководству Турции и всему турецкому народу в связи с терактами, унесшими жизни 97 человек, а также сообщил о готовности РФ бороться с терроризмом вместе с Анкарой.
В организации теракта в Турции подозревают "Исламское государство", Рабочую партию Курдистана, Революционную народную освободительную партию (фронт) и Марксистско-ленинскую коммунистическую партию.
Верховный Суд Абхазии под председательством судьи Екатерины Онищенко продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 6 октября.
Верховный Суд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 15 сентября.
Судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой продолжилось в Верховном Суде Абхазии в четверг 10 сентября.
Судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в среду 9 сентября.
Судебные слушания по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба проходили в пятницу 4 сентября.
В Верховном Cуде Абхазии состоялось судебное разбирательство по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой под председательством нового судьи Екатерины Онищенко.
Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном суде в понедельник 31 августа.
Исполняющий обязанности прокурора города Сухум, государственный советник юстиции Руслан Тыркба прокомментировал расследование убийства бизнесмена Виталия Асландзия.
Мужчина, по предварительным данным, устроивший взрыв в центре столицы Таиланда, в результате которого погибли свыше двадцати человек, был запечатлен на видео с камер наблюдения неподалеку от места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.
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