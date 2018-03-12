Новости по теме погибшие

Официальные источники в Армении и Азербайджане сообщили, что по меньшей мере 30 военнослужащих и три мирных жителя погибли в результате боев, число раненых гражданских и военных пока официально не подтверждено.
В результате подрыва заминированного автомобиля в городе Кызылтепе в провинции Мардин на юго-востоке Турции один человек погиб и 18 ранены.
Ранее сообщалось, что утром 15 марта в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении тел 12 человек, в одном из домов города Стерлитамака без видимых телесных повреждений после тушения пожара.
Терроризм можно победить только за счет устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего активное участие и сотрудничество субъектов государства и общества, считают глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и генсек организации Ламберто Заньер.
Инцидент произошел по адресу улица Беляева, 48, на пульт отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки, полицейские выехали на место происшествия, где неизвестный мужчина открыл по ним огонь из пистолета.
После того, как самолет сирийских ВВС был подбит, один пилот катапультировался, второй пилот предпринял попытку совершить аварийную посадку на военном аэродроме Хама, посадка была неудачной и пилот погиб.
Пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области произошел в пятницу в 12.37 в цехе помески и укупорки пороха.
По данным на утро пятницы, все выплаты завершены, в общей сложности семьям погибших, а также пострадавшим выплачено более 260,6 миллионов рублей.
Спасательные работы завершены, в настоящее время спасатели вместе с группой москвичей эвакуируют тело погибшего туриста.
Утром в пятницу вблизи села Варварино Юрьев-Польского района Владимирской области упал вертолет Eurocopter AS-355N, на борту которого находилось четыре человека, двое из них погибли, двое получили травмы.
Ранее сообщалось, что шахту решено затопить, и работы по затоплению, по данным источника в штабе по ликвидации ЧС, планируется начать уже в ночь на пятницу, а ориентировочные сроки их проведения - 40-50 дней.
Представитель общественной организации "Нижегородский областной туристский клуб" ранее сообщил, что туристы вышли с ними на связь и сообщили о гибели товарища.
В настоящее время началась процедура официального признания 26 пропавших на "Северной" шахтеров погибшими, все материалы будут направлены в ЗАГС.
Утром в среду в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что примерно в 60 километрах от села Орлик Окинского района Бурятии на местности "Долина вулканов" сошла лавина, под которую попала группа туристов из Москвы.
Жертвы трагедии в США были усыновлены в Казахстане, но не состояли на консульском учете в американском посольстве, сообщило учреждение уполномоченного по правам человека в Казахстане.
В шахте "Северная" в Воркуте произошло два взрыва, которые привели к обрушениям и возгоранию, ранее были найдены погибшими еще два горняка, судьба 26 неизвестна.
Семь человек погибли, еще 32 получили ранения в результате вооруженной атаки на северо-востоке Южного Судана в ночь на четверг.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян сообщил Sputnik о гибели атамана Сухумского особого отдела Кубанского казачьего войска Владимира Москаленко и его заместителя Валерия Джумиади в ночь на субботу.
Серия взрывов в столице Индонезии была организована группой боевиков численностью 10-14 человек. Прогремело семь взрывов, при нападении погибли не менее семи человек, в том числе как минимум один полицейский.
В Липецке простились с погибшим в Сирии летчиком Су-24 Олегом Пешковым. Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев накануне вручил Звезду Героя супруге подполковника Пешкова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.