Новости по теме полиция

После того, как делегация ТПП Абхазии отказалась закрыть экспозицию, полицейские привезли брезент и начали закрывать стенд, сообщил из Черногории Геннадий Гагулия.
32-летняя Наталья Г. из Абхазии задержана в Сочи в административном порядке на 10 суток, сообщает издание "Живая Кубань".
Аресты были произведены в ходе двух рейдов, согласно заявлению полиции, один из подозреваемых финансово помогал многим юным жителям региона присоединиться к группировке.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию Оболонского района накануне, свидетель рассказал патрульным, что шел по улице, когда "в него и других прохожих начали стрелять".
Лесин скончался 5 ноября 2015 года в гостинице в центре Вашингтона, полицейский обнаружил тело Лесина на полу номера, вызванные парамедики констатировали смерть.
Акция проходит на площади возле центрального вокзала, в митинге принимают участие представители оппозиционных политических партий.
Офицер полиции Эшли Гуиндон погибла в ходе перестрелки, произошедшей в ее первое патрульное дежурство в субботу вечером в округе Принс-Джордж поблизости от Вашингтона.
Известная актриса Сальма Хайек обратилась в полицию Вашингтона с просьбой найти убийцу ее пса, в области сердца животного была огнестрельная рана.
Негативные последствия от преследования журналистов в Турции чувствуются по всему миру, потому что страна сейчас находится в очаге сильного кризиса, сообщила директор американского отделения Международной правозащитной организации "Репортеры без границ".
Четыре сотрудника турецких правоохранительных органов окажут помощь российским коллегам на ответной встрече "Локомотив" - "Фенербахче", которая состоится 25 февраля, сообщил РИА Новости представитель МВД Турции.
Взрыв, прогремевший на площади Султанахмет в центре Стамбула, унес жизни 10 туристов из Германии, 17 человек были ранены. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии.
Власти Германии стараются всячески сгладить ситуацию, чтобы население страны не проецировало нападения в Кельне на ситуацию с беженцами в целом, пишет немецкое издание.
В общей сложности жертвами полицейского насилия стали 965 мирных граждан США, 564 из них в момент столкновения с полицией были вооружены пистолетом, у 281 было оружие другого вида и 90 человек были безоружными.
В Калифорнии в среду вечером произошла стрельба. По предварительным данным, погибли до 14 человек, еще 17 получили ранения.
Автомобили с номерами из Абхазии и Южной Осетии будут штрафоваться, так как Украина не признает независимость этих республик.
По заявлению представителя МВД РФ, внедорожник Range Rover обнаружили на 26-ом километре Новорижского шоссе в Подмосковье, водителя в нем не было.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, когда два брата были приглашены на индивидуальную беседу "для обсуждения их духовного состояния".
Виновник смерти афроамериканца полицейский Майкл Следжер был уволен со службы и заключен под стражу, ему может грозить пожизненное заключение.
Житель Абхазии стал очевидцем уличной потасовки со стрельбой в Кадыкей - древнем районе Стамбула.
Сотни мигрантов, находящиеся у границы с Сербией, выражают недовольство медленной скоростью продвижения очереди на автобусы в транзитные центры. Люди прорвали полицейские кордоны, некоторые ушли пешком в сторону Загреба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.