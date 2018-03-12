Новости по теме политическая ситуация

Проведение Конституционной реформы – дело не одного дня, но страна уверенно продвигается по намеченному пути, реформа начата, и она продолжается, сказал Рауль Хаджимба.
Свободная сирийская армия готова направить на переговоры делегацию высокопоставленных представителей. Встречу необходимо провести как можно скорее, сообщил один из основателей Свободной сирийской армии Фахд аль-Масри.
Руководство Абхазии и Блок оппозиционных сил должны сесть за стол переговоров, отбросив личные амбиции, отметил Батал Табагуа.
О будущем внутриполитическом устройстве Украины и возможных последствиях отказа от федерализации размышляет секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.