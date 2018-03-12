Новости по теме последствия

Сильные ливневые дожди стали причиной подтопления нескольких улиц Сухума 24 мая. С последствием стихии уже второй день борется столичное Коммунальное управление.
Политолог Александр Храмчихин о том, какие уроки следует извлечь из трагедии в Париже.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал Sputnik о ликвидации последствий разрушения резервуара с водой.
Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Министерства экономики Абхазии Даур Арнаут прокомментировал результаты исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), выяснившего, что в результате санкций против России экономика стран Евросоюза понесет ущерб в размере 109 миллиардов евро.
Согласно данным "Sputnik. Факты", нового проекта международного информационного агентства и радио Sputnik, в результате санкций против России в ЕС будут сокращены 2,5 млн рабочих мест, а экономика стран Евросоюза понесет ущерб в размере 109 млрд евро.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.