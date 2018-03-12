Новости по теме предприниматели

Представители Ассоциации предпринимателей республики предложили президенту республики снизить ставку НДС.
Ассоциация предпринимателей Абхазии возмущена и не разделяет позиции отдельных участников митинга по поводу высказываний об обращении в Посольство России.
Представители среднего и малого бизнеса Абхазии приняли резолюцию, в которой обратились к президенту Абхазии с просьбой приостановить действие закона "О налоге на добавленную стоимость".
На Октябрьской площади в Минске собрались около 150 человек, в том числе белорусские оппозиционные политики — Владимир Некляев, Анатолий Лебедько, Павел Северинец.
Ассоциация предпринимателей республики организовала первый съезд предпринимателей в среду 17 января, на котором была принята итоговая резолюции ассоциации по закону об НДС.
И. о. первого вице-премьера Абхазии Шамиль Адзынба встретился с участниками инвестиционного форума "Абхазия. Туристический сезон – 2015", генеральным директором аналитического центра "Московский Регион" Алексеем Чадаевым и экспертом центра Зурабом Казаноковым.
Президент Рауль Хаджимба на съезде политической партии "Форум народного единства Абхазии" заявил, что от налаженной системы налогообложения зависит будущее страны.заявил, что от налаженной системы налогообложения зависит будущее страны.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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