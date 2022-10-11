https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/ozgan-rasskazala-ob-osnovnykh-napravleniyakh-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1042002440.html

Озган рассказала об основных направлениях программы поддержки малого и среднего бизнеса

Озган рассказала об основных направлениях программы поддержки малого и среднего бизнеса

Ведомственная краткосрочная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства Абхазии на 2022 год" была утверждена постановлением... 11.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-11T09:35+0300

2022-10-11T09:35+0300

2022-10-11T10:17+0300

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СУХУМ, 11 окт – Sputnik. Основные направления программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства Абхазии на 2022 год" – ремесленничество, народный промысел, туризм, общественное питание и легкая перерабатывающая промышленность, рассказала в интервью радио Sputnik министр экономики республики Кристина Озган.По ее словам, программа действует до 31 декабря 2022 года и предусматривает финансирование в объеме 50 миллионов рублей из средств республиканского бюджета. Цель программы – повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение производственной базы и развитие конкурентной среды.Заявки на участие в программе принимаются до 20 октября. Озган отметила, что уже сформирована межведомственная комиссия, в состав которой входят депутаты Парламента, представители аппарата Правительства, Администрации президента, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Нацбанка республики. Информация об условиях, правилах отбора, требованиях и критериях участия в программе размещена на сайте Минэка, добавила министр.По словам главы Минэка, при одобрении проекта с предпринимателем будет подписан договор об оказании господдержки и будет осуществляться контроль за реализацией программы."Если объекты предпринимательства действующие и идет речь об увеличении объемов производства, то это всегда плюс, потому что всегда проще принимать решение по действующим организациям, у которых есть налоговая история и история хозяйственной деятельности. Но у нас нет гарантии, что такие проекты в такой ситуации будут преобладать", – добавила она.Министр напомнила, что перед предпринимателями в случае оказания им помощи будут стоять обязательства – стопроцентное использование средств на цели, обозначенные в заявке.По словам Озган, реализация краткосрочной программы в 2022 году покажет, что не удалось учесть и что нужно будет предусмотреть в программе на 2023 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/programma-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-prinyata-kabminom-1040568143.html

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