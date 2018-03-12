Новости по теме представительства

В настоящее время официального уведомления о ликвидации представительства в МИД республики не поступило.
Полномочный представитель Абхазии в Турции рассказал Sputnik о рабочей встрече с полпредом Абхазии в Германии Хиблой Амичба.
Полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Инар Гицба рассказал Sputnik о встрече со студентами Абхазского государственного университета.
Представительства Донецкой и Луганской Народных Республик открылись 28 апреля в Южной Осетии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.