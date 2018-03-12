Новости по теме премьеры

Премьера спектакля "Аҳ деилазгаз ауаҩы" ("Тот, кто свел царя с ума") режиссера-постановщика Мадины Аргун состоялась 16 февраля в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Премьера музыкальной комедии "Тот, кто свел царя с ума" состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 16 февраля.
Поскольку избежать повторения некоторых сюжетных линий было невозможно, обвинения в плагиате предыдущих эпизодов необоснованны, считает режиссер новой части киносаги Джей Джей Абрамс
Премьера первого фильма на абхазском о Владиславе Ардзинба состоялась в Госкомитете по репатриации.
Премьера спектакля "Снегурочка" по пьесе А.Островского на абхазском языке в переводе Нелли Тарба состоялась в Абхазском государственном театре. Режиссер-постановщик новогоднего представления Мадина Аргун.
Все появления световых мечей в шести эпизодах "Звездных войн" в инфографике для любознательных фанатов саги, которую Sputnik публикует за два дня до мировой премьеры.
Премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова "Медведь" и авторский скетч Софы Агумаа "Едут актеры" представили актеры Абхазского государственного молодежного театра во вторник 6 октября.
Абхазский государственный молодежный театр представит авторский скетч Софы Агумаа и премьерную постановку по пьесе Чехова "Медведь".
Киргизский драматург Мар Байджиев прокомментировал постановку пьесы "В субботу вечером" на сцене Ткуарчалского драмтеатра.
Премьерный показ спектакля "В субботу вечером" по пьесе киргизского драматурга Мара Байджиева прошел в пятницу в отремонтированном ткуарчалском Дворце культуры.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.