Новости по теме премии

В Лос-Анджелесе 28 февраля состоится 88-я церемония вручения самой старейшей и престижной премии в области кинематографии - "Оскар". Пожалуй, главная интрига этого действа — дадут ли, наконец, Леонардо Ди Каприо долгожданную статуэтку, которую он пытается получить уже в шестой раз.
Фильм Тома МакКарти "В центре внимания", рассказывающий о журналистском расследовании, получил главную премию гильдии киноактеров США SAG Awards.
Американский президент уверен, что главной целью любой отрасли, в том числе кино, является предоставление каждому возможности показать свой талант, однако надо разобраться, был ли такой шанс у всех.
На премию "Оскар" в 2016 году претендуют картины "В центре внимания", "Игра на понижение, "Выживший", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Марсианин", "Комната", "Шпионский мост" и драма "Бруклин".
Лауреатом премии по экономике за "анализ потребления, бедности и благосостояния" стал англо-американский ученый Энгус Дитон.
Писательница Светлана Алексиевич стала первым белорусским автором, удостоенным престижной международной премии по литературе.
Премии удостоены ученые Артур Б. Макдональд (Канада) и Такааки Каита (Япония), объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
В Лос-Анджелесе раздали призы премии "Эмми" - основной телевизионной награды США. Основными лауреатами стали драматическая сага "Игра престолов" и комедийный сериал "Вице-президент".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.