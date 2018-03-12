Новости по теме премии

В Лос-Анджелесе 28 февраля состоится 88-я церемония вручения самой старейшей и престижной премии в области кинематографии - "Оскар". Пожалуй, главная интрига этого действа — дадут ли, наконец, Леонардо Ди Каприо долгожданную статуэтку, которую он пытается получить уже в шестой раз.