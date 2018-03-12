Новости по теме приговоры

На этой неделе прошли два суда по киберпреступлениям, колумнист Sputnik Владимир Бегунов делится своими впечатлениями от процессов и считает, что они являются маркерами глобальных проблем в республике.
Обвинительный приговор вынесен в отношении Амура Джикирба, Гурама Топуридзе, Гурама Инапшба и Алиаса Адзынба за вооруженное разбойное нападение, а также за убийство, сопряженное с разбойным нападением.
Суд постановил также взыскать с зоозащитницы Виктории Павленко штраф в размере 15 тысяч рублей. Павленко не признала вину в краже.
Главными обвиняемыми по делу об аварии в московском метро проходят заместитель гендиректора компании "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, а также работники ГУП "Московский метрополитен" Валерий Башкатов, Алексей Трофимов и Юрий Гордов.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве шести граждан Армении военнослужащий Валерий Пермяков приговорен к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Он признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Заседание Кассационного суда Каира в четверг вынесет окончательный вердикт по уголовному делу Хосни Мубарака. В ноябре прошлого года каирский суд снял с экс-президента Египта все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях.
Военный суд Абхазии вынес приговор обвиняемым в убийстве курсанта сухумской школы милиции Мераба Гергедава.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.