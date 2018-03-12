Новости по теме природа абхазии

Репортаж Тенгиза Тарба "Фантастический Ски-тур в горах Абхазии" победил в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии".
После закрытия для россиян курортов Турции и Египта, взоры курортников стали обращаться на противоположную сторону побережья Черного моря, считает корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.
3D панорама города Ткуарчал продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Даур Джергения, главный лесничий Пицундо-мюссерского заповедника, окончил Московский лесотехнический институт в 1976 году, вернувшись на родину, он всю жизнь работал по профессии.
Даур Джергения, главный лесничий Пицундо-мюссерского заповедника, посвятил лесу 45 лет жизни.
Редакция Sputnik Абхазия сделала подборку фильмов, снятых в республике в разное время. Все они известны и любимы многими поколениями зрителей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.