Новости по теме продукция

После того, как делегация ТПП Абхазии отказалась закрыть экспозицию, полицейские привезли брезент и начали закрывать стенд, сообщил из Черногории Геннадий Гагулия.
Россельхознадзор в 2016 году уже выявил 17 случаев обнаружения двух видов карантинных для России объектов в продукции турецкого происхождения. В случае повторного поступления зараженной продукции Россельхознадзор может применить ограничения на ввоз.
Заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Наталия Шохина рассказала в интервью Sputnik о приостановке регистрации вин грузинского происхождения "Дары Лыхны", "Вечер в Гаграх", "Тайна Рицы" и "Лоза Абхазии".
Национальная служба по карантину и защите растений Ирана направит Россельхознадзору интересующую информацию, а также в течение ближайших суток проведет работу по подтверждению подлинности всех фитосанитарных документов, направленных для авторизации Россельхознадзором.
Российские и турецкие бизнесмены много лет работали вместе, плечом к плечу, а сейчас турецкая сторона терпит убытки, сообщил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья (Трабзон) Ахмет Хамди Гюрдоган.
Республику Абхазия в Международной агропромышленной выставке "Золотая осень – 2015" представят 14 компаний, производящих сельскохозяйственную продукцию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.