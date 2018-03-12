Новости по теме происшествия

Восемь человек, включая водителей легкового автомобиля и фуры, госпитализированы с травмами.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян рассказал о происшествиях в первые дни нового года.
Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян рассказал о том, как прошла новогодняя ночь
В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. В здании находились 74 человека. МЧС России уточняет, что тела 21 погибших обнаружены на месте пожара в психоневрологическом интернате. Еще двое скончались в больнице.
По статистике, приведенной МЧС, с января по октябрь 2015 года в республике произошло 1300 происшествий чрезвычайного характера, из них 929 случаев - это пожары и возгорания.
Российский премьер, комментируя ситуацию, назвал наиболее тяжелые последствия этого инцидента для отношений между двумя странами.
Поставки электроэнергии на полуостров с Украины полностью прекращены с пятницы. Все подразделения МЧС переведены на круглосуточный режим работы. Школы не работают.
Сотрудники служб спасения продолжают работу на месте столкновения пассажирского поезда с застрявшим на железнодорожных путях тягачом на юге Германии. Смотрите видео с места происшествия.
Сообщение о взрыве на центральном рынке поступило в дежурную часть Гагрского РУВД в понедельник 5 октября, в 13 часов 30 минут.
Министерство внутренних дел Абхазии сообщило, что водитель автомобиля "Мерседес" Бадри Колбая находится в больнице.
Среди животных, которые остаются в клетках в зоопарке Уссурийска, находится, в том числе, лев. Вывезти крупных животных на лодках невозможно. Представитель пресс-службы городского округа сообщил, что животных кормят.
Два подъемных крана обрушились при реконструкции моста Queen Juliana Bridge на малоэтажные дома в Нидерландах в понедельник. Смотрите кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом.
Ставшая крупнейшей за последние месяцы на территории России авария унесла жизни шестнадцати человек.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.