Новости по теме происшествия

В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. В здании находились 74 человека. МЧС России уточняет, что тела 21 погибших обнаружены на месте пожара в психоневрологическом интернате. Еще двое скончались в больнице.