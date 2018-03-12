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Новости по теме протезы

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  • Протезист-ортопед
    10:55 04.04.2016Фото 9
    204

    Долгий путь к первому шагу

    В Гагре с 1994 года работает отдел технической ортопедии. Он был основан министерством здравоохранения республики и Международным Комитетом Красного Креста, а с 2008 года все финансовые обязательства взял на себя Минздрав Абхазии.

  • Протезист-ортопед
    09:29 04.04.2016
    332

    Помочь снова пойти

    В Гагре с 1994 года работает отдел технической ортопедии. Он был основан Министерством здравоохранения республики и Международным Комитетом Красного Креста, а с 2008 года все финансовые обязательства взял на себя Минздрав Абхазии.

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