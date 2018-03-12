Новости по теме радиация

Специалисты уверены, что расхожее мнение о том, будто бы любой "фонящий" предмет связан с Чернобыльской АЭС – заблуждение.
Контейнер с металлоломом радиоизотопного сигнализатора обледенения, применяемого в авиации, от которого исходит излучение, обнаружили сотрудники таможни.
Национальный день борьбы за мир в Японии отмечается ежегодно 1 марта. Смотрите на архивных кадрах, к каким последствиям привело испытание американской водородной бомбы в этот день в 1954 году на тихоокеанском атолле Бикини.
Сочинские таможенники изъяли на таможенном посту МАПП "Адлер" авиационные часы, превышающие допустимую норму радиационного фона в 177 раз.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.