Новости по теме ратификация

Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан 14 октября в Москве, документ был принят Госдумой 19 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о ратификации соглашений с Абхазией и Южной Осетией по оказанию медицинской помощи военнослужащим
Парламент Абхазии ратифицировал Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об Объединенной группировке войск на заседании в пятницу 18 декабря.
Ратифицированный парламентом Чехии документ будет направлен на подпись президенту республики Милошу Земану. Чтобы соглашение между Украиной и ЕС вступило в силу, его должны ратифицировать все 28 государств-членов ЕС.
Помимо самого документа о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу, президент страны Нурсултан Назарбаев подписал ряд протоколов о внесении изменений в договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в связи с присоединением Киргизии к союзу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.