Новости по теме рейтинг

Немецкая версия международного информационного портала Sputnik продолжает подниматься в авторитетном рейтинге популярности в соцсетях среди онлайн-СМИ и блогов на немецком языке 10000 Flies, поднявшись на 6 пунктов с 25 места.
Единственным представителем российских клубов в топ-100 рейтинга стал бразильский форвард санкт-петербургского "Зенита" Халк, занявший 55-е место.
Чего ждут в Абхазии в новом году? По результатам новогоднего опроса жителей столицы Sputnik составил список наиболее ожидаемых событий в следующем году.
Президент РФ Владимир Путин удостоился второго места в списке людей, которые, по мнению журналистов агентства Франс Пресс, оказывали наибольшее влияние на ход мировых процессов в 2015 году.
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил русскоязычную версию одиннадцатого международного рейтинга лучших университетов - QS World University Rankings, ежегодно составляемого компанией QS Quacquarelli Symonds.
Sputnik Германия укрепил свои позиции в авторитетном рейтинге популярности в соцсетях среди онлайн СМИ и блогов 10 000 Flies, поднявшись в июле на 26 место.
Данный рейтинг публикуется ежегодно, начиная с 2003 года, и включает в себя 500 лучших университетов мира, отобранных на основе прозрачности, а также данных незаинтересованных сторон. В отборе участвовали более 2000 университетов, однако в фактический рейтинг входят 1200 учебных заведений, а публикуются 500 лучших вузов мира.
Sputnik на немецком занял 22 место в ежемесячном рейтинге немецкоязычных блогов и онлайн СМИ в соцсетях 10000 Flies.
Самой благоприятной страной для материнства, согласно рейтингу международной организации Save the Children, является Норвегия. Финляндия и Исландия занимают второе и третье места соответственно.
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