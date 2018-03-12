Новости по теме резиденции

Государственная дача в Мюссере "Чайка-М" - это действующая резиденция президента Абхазии. Расположена она в 18 километрах к северо-западу от Гудауты и в 8 километрах южнее Пицунды, в Пицундо-Мюссерском биосферном заповеднике.