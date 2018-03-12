Новости по теме резолюции

Совбезу ООН не удалось достигнуть согласия по российскому проекту резолюции о соблюдении суверенитета Сирии, что может серьезно осложнит мирные переговоры по Сирии, считают в Совете Федерации РФ.
Накануне СБ всемирной организации выступил с заявлением, осуждающим запуск ракеты в КНДР, однако принятие резолюции с ужесточением санкций будет возможно только в случае согласия всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая РФ и Китай.
Последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН еще придется уточнять, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в резолюции также четко оговорено, что террористам за столом переговоров не должно быть места.
Совбез ООН ранее утвердил план мирного урегулирования конфликта в Сирии. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал это решение очень важным шагом в правильном направлении.
Главы внешнеполитических ведомств 18 стран приняли согласованный проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призван подтвердить принципы ранее принятых в Вене документов по сирийскому урегулированию.
Для продолжения работы над проектом резолюции по борьбе с терроризмом, предложенным Россией, необходимо будет преодолеть разногласия относительно нынешней роли президента Сирии Башара Асада, заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.
Предложенный документ, по мнению американской стороны, не дает полного определения понятия "оружие в космическом пространстве", что означает отсутствие у государств общего понимания используемой терминологии.
Текст резолюции направлен против позиции властей Каталонии, которые добиваются выхода автономного сообщества из состава Испании.
Участники съезда оппозиционной партии "Амцахара" приняли резолюцию, в которой выразили недоверие президенту и потребовали его немедленной отставки. Работа VI внеочередного съезда оппозиционной партии "Амцахара" завершена.
Лавров надеется, что остальные члены Совета Безопасности смогут согласовать резолюцию ООН по беженцам в ближайшее время, и она будет принята.
Держа в уме опыт "ливийской" резолюции Совбеза ООН, принятие которой в итоге привело к военной интервенции, Россия настаивает на гарантиях того, что постановление по Средиземноморью не повлечет силового вмешательства, передает The New York Times.
Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза задал министру иностранных дел Украины ряд острых вопросов о действиях Киева в отношении крушения пассажирского Boeing- 777 компании Malaysia Airlines.
За принятие проекта резолюции о создании международного трибунала по расследованию трагедии с рейсом MH17 проголосовало 11 членов Совбеза ООН, трое воздержались.
Документ признает крушение лайнера на Украине угрозой международному миру и предписывает создание международного трибунала для привлечения виновных к ответственности.
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