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Новости по теме риски

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  • Константин Косачев. Архивное фото
    13:48 15.02.2016
    119

    Косачев: Запад не гарантирует поддержку Турции, есть риск войны

    Тупик, в котором оказалась Турция, вызван провалом главной цели - свержения режима Асада и подавления курдского населения этой страны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

  • Ребенок катается на велосипеде на фоне символики ЕС. Архивное фото.
    18:01 19.01.2016
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    Юнкер: Шенген столкнулся с проблемой выживания

    Сначала страны Евросоюза вводят контроль на границах, а потом они могут задаться вопросом, зачем нужна единая валюта, если нет свободы передвижения, это ставит Шенген на грань выживания, заявил председатель Еврокомиссии.

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