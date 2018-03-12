Новости по теме роли

О том, что число женщин в представительных органах неуклонно снижается, и как такой дисбаланс негативно сказывается на качестве законодательной деятельности, рассказала председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.
В ответ на заявление "Ленфильма" о готовности снять ленту с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, пожелавшим исполнить роль Ленина, коммунисты отправили письмо в " Ленфильм" с обещанием провести акции протеста.
Режиссер, сценарист, Народный артист СССР, классик советского и российского кинематографа скончался в Москве на 89-м году жизни. За последний год Эльдара Рязанова неоднократно госпитализировали.
Российский режиссер, сценарист, народный артист СССР, классик советского и российского кинематографа Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни. Смотрите фрагменты из его фильмов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.