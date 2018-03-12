Новости по теме розыск

Генеральный прокурор Республики Абхазия Алексей Ломия рассказал о результатах работы прокуратуры в сфере раскрываемости преступлений на расширенном заседании Коллегии органов прокуратуры в субботу 27 февраля.
Если информация о нахождении Ардзинба на территории Украины подтвердится, правоохранители сделают все возможное, чтобы задержать его, заявил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.
Бездоказательность обвинений одесского губернатора Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба очевидна, заявил Ираклий Хинтба.
Обвинения Саакашвили в адрес помощника президента России Владислава Суркова и главного советника профильного управления президентской администрации Инала Ардзинба "бездоказательны, они опираются исключительно на какие-то выдумки, фантазии", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Эксперт кинологической службы Андрей Кузнецов рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, как пройдет процесс обучения собак поисковым работам.
Совершенно очевидно, что обвинения в адрес Инала Ардзинба в совершении преступлений, связанных с терроризмом на территории Украины, дело рук Михаила Саакашвили, считает секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал Sputnik заявление Михаила Саакашвили о якобы объявлении Инала Ардзинба в международный розыск.
Военной прокуратурой Абхазии в четверг 30 июля 2015 объявлены в розыск пять сотрудников СГБ республики.
Глава МВД Украины намерен предложить России уже в августе начать вести розыск подозреваемых в странах СНГ в рамках международной системы Интерпол.
Покушение на жизнь заместителя начальника по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Абхазия Бадры Джикирба произошло 11 июня.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.