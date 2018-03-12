Новости по теме руководители

Новый состав руководства Сухумского отделения республиканской политической партии "Единая Абхазия" избран в ходе собрания членов столичного отделения. Председателем стал Алхас Манаргия.
Президент Абхазии поблагодарил бывшего главу миссии МККК в Абхазии за плодотворную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с миссией.
Все те, кто ищет новой жизни, смогут найти ее в Германии, заявила Ангела Меркель всему миру. Это стало причиной кризиса с беженцами, считает немецкий политик Кристиан Линднер.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.