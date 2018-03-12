Новости по теме сайты

После того как в Турции был заблокирован сайт российского агентства Sputnik, без объяснения причин турецкие власти запретили въезд в страну главному редактору информационного агентства Sputnik Турция Туралу Керимову.
Турал Керимов сообщил, что в аэропорту Стамбула у него также изъяли пресс-карту и вид на жительство, после чего журналисту было предложено первым же рейсом вернуться в Россию.
Лишение портала Sputnik домена .lv наделало много шума в латвийском медиапространстве. Среди экспертов и редакторов доминирует мнение, что бороться с информацией в век интернета такими методами бесполезно.
Хакеры совершили атаку не только на страницу диппредставительства, но и на хостинг всей компании в целом, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.
Сайт Картинной галереи Абхазии будет создан в 2016 году, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры Эльвира Арсалия.
За принятие законопроекта единогласно проголосовали 26 депутатов.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Пресс-секретарь Министерства экономики Республики Абхазия Георгий Берзения сообщил Sputnik, что в понедельник 21 сентября запущен официальный сайт ведомства.
Новую версию сайта запустила Московская абхазская диаспора во вторник 1 сентября.
Информация, признанная судом запрещенной, была отредактирована, сообщает Роскомнадзор. Статья о "чарас", содержащаяся сейчас в "Википедии", не нарушает требований законодательства.
На сайте Министерства культуры будут публиковаться текстовые и мультимедийные материалы о культуре Абхазии.
В новом разделе на сайте МИД России даны рекомендации, что делать россиянам в ситуациях, связанных с угрозой жизни, здоровья и безопасности за рубежом.
Обновленная версия сайта президента Абхазии будет представлен в трех языковых версиях - абхазской, русской и английской.
Новостное мультимедийное агентство Sputnik объявило о запуске информационного портала на пушту.
На официальной странице председательства России в БРИКС будут размещаться наиболее важные новостные материалы, интервью и экспертные мнения.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.