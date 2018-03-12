Новости по теме саммит

Выбор Юрия Трутнева объясняется тем, что чиновник обладает двойным статусом: с одной стороны, он представитель президента, с другой – правительства, пишут "Ведомости". Всемирный экономический форум пройдет с 20 по 23 января в Швейцарии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о попытке президента Турции Тайипа Эрдогана связаться с Владимиром Путиным после инцидента с Су-24, заявил, что турецкая сторона действительно пыталась связаться с российским лидером через 7-8 часов после крушения, об этом было доложено президенту РФ.
Несмотря на заявление пресс-секретаря президента РФ от 24 ноября о том, что тема отмены саммита не обсуждалась, СМИ сообщили, что этот вопрос уже решен. Тем не менее официального подтверждения этого пока нет.
Российский премьер планирует провести в Камбодже переговоры с президентом и премьером страны, по итогам которых ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Президенты России и Турции договорились продолжить работу по реализации "Турецкого потока" после формирования нового правительства Турции.
Владимир Путин и Барак Обама побеседовали на полях саммита G20.
Лидеры стран ОДКБ считают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными государствами или группами государств систем противоракетной обороны нанесет ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.
"Элементарный здравый смысл" требует отказаться от политики использования террористических группировок для смены неугодных кому бы то ни было режимов, заявил президент России Владимир Путин.
Встречу на высшем уровне в рамках ОДКБ в Душанбе предварило совместное совещание министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности. Как передает корреспондент Sputnik Таджикистан, это событие оказалось не похожим на все предыдущие.
На 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется ряд совместных заявлений по тематике предотвращения размещения оружия в космосе, а также о мерах по противодействию международному терроризму.
В заключительный день саммита политики будут обсуждать вопросы гуманитарного плана, а также экологии. Россия от участия в G7 отстранена, хотя почти в каждом выступлении накануне затрагивалась российская тема.
Введение санкций должно быть принято единогласно, но принятие ограничительных мер против России некоторые страны ЕС считают ошибочной, сообщают источники.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.