Новости по теме шахты

Операцию по затопления шахты планируется выполнить за 60−80 дней, сообщили в компании "Воркутауголь", после этого будут возобновлены работы по разбору завалов.
Ранее сообщалось, что шахту решено затопить, и работы по затоплению, по данным источника в штабе по ликвидации ЧС, планируется начать уже в ночь на пятницу, а ориентировочные сроки их проведения - 40-50 дней.
В настоящее время началась процедура официального признания 26 пропавших на "Северной" шахтеров погибшими, все материалы будут направлены в ЗАГС.
В Воркуте проходит панихида по погибшим во время аварии на шахте "Северная", несмотря на неблагоприятные погодные условия сотни воркутинцев пришли почтить память погибших горняков.
Обрушение в шахте "Северная" в Воркуте на глубине 748 метров произошло 25 февраля, всего на момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность.
По результатам анализа Ростехнадзора, авария носит природный характер, причиной трагедии, которая по последним данным унесла жизни 36 человек, мог стать взрыв метана, заявил представитель ведомства Александр Гончаренко.
По данным МЧС, на момент аварии в шахте "Северная" находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность, четверо погибли, судьба 26 остается неизвестной.
В шахте "Северная" в Воркуте произошло два взрыва, которые привели к обрушениям и возгоранию, ранее были найдены погибшими еще два горняка, судьба 26 неизвестна.
Донецкие горняки помогают проводить спасательную операцию на угольной шахте имени Засядько, где в среду утром произошел взрыв метана. По сообщению МЧС ДНР, в результате происшествия погибли 32 человека, 157 человек были подняты на поверхность.
В среду 4 марта на шахте в Донецке произошла авария. По данным МЧС ДНР, в шахте было 230 шахтеров, спасатели подняли 157 человек на поверхность.
На шахте имени Засядько в Донбассе произошел взрыв. По данным МЧС, на момент аварии в шахте было 230 человек.
Родные и коллеги шахтеров, находившихся в шахте им. Засядько в Донецке, где в среду утром произошел взрыв, собрались у входа в шахту, ожидая новостей от спасателей.
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