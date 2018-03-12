Новости по теме скульптуры

Авторская работа художника и скульптора Архипа Лабахуа – "Тачкум" была повреждена вандалами около года назад.
Во многих городах Абхазии можно увидеть остановки общественного транспорта, построенные во времена Советского Союза по эскизам художника, скульптора Зураба Церетели. Большая их часть находится в Пицунде.
Выставка художественных работ "Art Station" - первое культурное мероприятие, организованное на заброшенной станции "Гума".
Выставка абхазских художников, приуроченная к 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, будет работать до 5 мая.
Экспозиция рисунков, трехмерных моделей и дизайнерских домиков для птиц скульптора, художника-дизайнера Архипа Лабахуа открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник.
"34 домашних задания" - экспозиция рисунков, трехмерных моделей, выполненных из различных материалов, а также дизайнерских домиков для птиц скульптора, художника-дизайнера Архипа Лабахуа открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник.
Накануне 86-летия любимого всеми Фазиля Искандера талантливый скульптор Архип Лабахуа в интервью Sputnik рассказал, как творчество писателя повлияло на его внутренний мир.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.