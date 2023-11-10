https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/skulpturu-azhveypshaa-otkryli-v-ochamchyre-1049014218.html

Скульптуру "Ажвейпшаа" открыли в Очамчыре

Скульптуру "Ажвейпшаа" открыли в Очамчыре

Ажвейпшаа - божество из абхазской мифологии, повелитель диких лесов и гор, зверей и птиц, покровитель охоты. 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T22:41+0300

2023-11-10T22:41+0300

2023-11-10T23:21+0300

в абхазии

абхазия

культура

скульптуры

новости

очамчыра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047015163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6ca8b6c5fae1d8f698c83bb04fa966.jpg

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Скульптурную композицию "Ажвейпшаа", посвященную абхазскому божеству охоты, открыли в Очамчыре, сообщает информагентство "Апсныпресс".Композиция изображает сцену охоты, где Ажвейпшаа в образе хищной рыси взобрался на дерево и подкрадывается к добыче - крупной птице. Автор скульптуры - Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген.ГенЭрген отметил, что представленный образ не совсем соответствует восприятию Ажвейпшаа, которого обычно представляют в виде человека, седого старца или молодого мужчины. Работа выполнена из кислотностойкой нержавеющей стали. Она, как и многие скульптуры автора, размещена на дереве, повторяя индивидуальный силуэт ствола и не принося ему никакого вреда. Ранее, в июле 2023 года в Очамчыре была установлена другая работа Ромина-Гамгия - композиция "Ручание дельфина", вдохновленная шумерской мифологией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/novuyu-skulpturu-otkryli-na-naberezhnoy-ochamchyry-1046956123.html

абхазия

очамчыра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, скульптуры, новости, очамчыра