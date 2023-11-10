https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/skulpturu-azhveypshaa-otkryli-v-ochamchyre-1049014218.html
Скульптуру "Ажвейпшаа" открыли в Очамчыре
Скульптуру "Ажвейпшаа" открыли в Очамчыре
Ажвейпшаа - божество из абхазской мифологии, повелитель диких лесов и гор, зверей и птиц, покровитель охоты. 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T22:41+0300
2023-11-10T22:41+0300
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Скульптурную композицию "Ажвейпшаа", посвященную абхазскому божеству охоты, открыли в Очамчыре, сообщает информагентство "Апсныпресс".Композиция изображает сцену охоты, где Ажвейпшаа в образе хищной рыси взобрался на дерево и подкрадывается к добыче - крупной птице. Автор скульптуры - Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген.ГенЭрген отметил, что представленный образ не совсем соответствует восприятию Ажвейпшаа, которого обычно представляют в виде человека, седого старца или молодого мужчины. Работа выполнена из кислотностойкой нержавеющей стали. Она, как и многие скульптуры автора, размещена на дереве, повторяя индивидуальный силуэт ствола и не принося ему никакого вреда. Ранее, в июле 2023 года в Очамчыре была установлена другая работа Ромина-Гамгия - композиция "Ручание дельфина", вдохновленная шумерской мифологией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230715/novuyu-skulpturu-otkryli-na-naberezhnoy-ochamchyry-1046956123.html
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абхазия, культура, скульптуры, новости, очамчыра
Скульптуру "Ажвейпшаа" открыли в Очамчыре
22:41 10.11.2023 (обновлено: 23:21 10.11.2023)
Ажвейпшаа - божество из абхазской мифологии, повелитель диких лесов и гор, зверей и птиц, покровитель охоты.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik.
Скульптурную композицию "Ажвейпшаа", посвященную абхазскому божеству охоты, открыли в Очамчыре, сообщает информагентство "Апсныпресс"
.
Композиция изображает сцену охоты, где Ажвейпшаа в образе хищной рыси взобрался на дерево и подкрадывается к добыче - крупной птице. Автор скульптуры - Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген.
ГенЭрген отметил, что представленный образ не совсем соответствует восприятию Ажвейпшаа, которого обычно представляют в виде человека, седого старца или молодого мужчины.
Работа выполнена из кислотностойкой нержавеющей стали. Она, как и многие скульптуры автора, размещена на дереве, повторяя индивидуальный силуэт ствола и не принося ему никакого вреда.
Ранее, в июле 2023 года в Очамчыре была установлена другая работа Ромина-Гамгия - композиция "Ручание дельфина", вдохновленная шумерской мифологией.